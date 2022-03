Il Premier della Macedonia: “Siete dei veri eroi. Non dimenticheremo mai questa serata”

Il Primo Ministro macedone Dimitar Kovacevski dopo l’impresa della Macedonia del Nord sull’Italia nei play off per i Mondiali di Qatar 2022 ha così commentato: “Che sensazione! Bravi ragazzi, ben fatto! Siete dei veri eroi, questa sera avete mostrato cosa significa combattere con desiderio e perseveranza! Una vittoria incredibile frutto di tanto impegno e lavoro, ma soprattutto dell’amore per la maglia nazionale. Complimenti sia al coach Milevski sia a tutta la squadra, questa sera non dimenticheremo mai. Grazie”.

FOTO: Twitter Macedonia del Nord