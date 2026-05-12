Il Prefetto di Roma fissa il derby della Capitale per lunedì alle 20,45. Ma La Lega Serie A fa ricorso al TAR

12/05/2026 | 15:06:15

Il derby Roma-Lazio si giocherà, per ragioni di pubblica sicurezza, lunedì 18 maggio 2026 alle 20.45. Lo ha deciso la Prefettura della Capitale, secondo quanto riferito dall’agenzia Agi, alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana “in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d’Italia”.

Lo spostamento del derby al lunedì alle 20.45, fa si che anche le altre gare per la zona Champions (impegnate Juve, Milan, Napoli, Como) possano slittare al lunedì sera.

La Lega Serie A, intanto, ha fatto ricorso al TAR del Lazio su questa decisione che scavalca la precedente scelta delle gare alla domenica alle 12.30. Saranno ore molto calde.

Foto: X Roma