Il Portogallo vince la Nations League! Battuta la Spagna ai calci di rigore, decisivo l’errore di Morata

08/06/2025 | 23:46:05

Il Portogallo vince la Nations League! Decisivo l’errore di Alvaro Morata ai calci di rigore. La gara si sblocca dopo 21′ con la rete di Zubimendi, ma la reazione dei portoghesi non tarda ad arrivare. E al 26′ è Nuno Mendes a trovare la rete del – momentaneo – pareggio. A pochi istanti dalla fine del primo tempo, però, tornano avanti gli uomini di De La Fuente grazie alla rete di Oyarzabal al 45′. Intorno all’ora di gioco, al minuti 61, il Portogallo ristabilisce la parità con la – solita – rete di Cristiano Ronaldo (prima di uscire per infortunio all’88’). Non bastano neanche i tempi supplementari per decretare la vincitrice della finale. Dunque, il verdetto passa dalla lotteria dei calci di rigore. Gonçalo Ramos non sbaglia, risponde presente anche Merino. Perfetto anche Vitinha che incrocia la sua conclusione, non lasciando scampo a Unai Simon. Bene anche Alex Baena che apre e spiazza Diogo Costa. Bruno Fernandes a segno con il saltello, mentre Isco va a segno ma con il brivido: Diogo Costa tocca, ma non basta. Esecuzione perfetta per Nuno Mendes, non si può dire la stessa cosa per Morata che si lascia ipnotizzare. Un errore decisivo perché Pedro Neto non sbaglia e consegna la Nations League al Portogallo.

Foto: Instagram Portogallo