Il Portogallo gestisce, l’Uruguay sfiora il vantaggio con Bentancur: 0-0 all’intervallo

Termina 0-0 la prima frazione di gioco tra Portogallo e Uruguay. Una partita equilibrata, dove nessuna delle due Nazionali è prevalsa sull’altra. Anche se l’occasione più grossa per passare in vantaggio capita a la Celeste: Bentancur parte direttamente da centrocampo, salta due uomini come fossero birilli al limite dell’area ma non riesce a depositare la palla alle spalle di Diogo Costa.

foto: Instagram Uruguay