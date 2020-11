Il Portogallo chiama, la Francia risponde: l’orologio ritorna a Euro 2016

Era il 10 luglio del 2016, il Portogallo diventava campione d’Europa riscrivendo la storia e qualsiasi tipo di pronostico che dava i francesi sul tetto del nostro continente. Sono passati quattro anni abbondanti da quel giorno, il Portogallo ha ancora la sua coppa. La Francia – in Nations League – è pronta a prendersi una piccola rivincita nella gara di questa sera – al Da Luz di Lisbona – dopo il pareggio dello scorso mese. Ne è passata di acqua sotto i ponti, con Cristiano Ronaldo che sfida i transalpini con una seconda pelle, quella bianconera. Con la maglia della Francia, dal Mondiale in poi, c’è sempre stato Kylian Mbappé in veste da protagonista, all’epoca ancora sconosciuto ai molti, ma ora vera stella dei Blues. Con un Europeo da conquistare, pensando a difendere il Mondiale in Qatar. Non sarà una gara semplice, Ronaldo punta la classifica dei marcatori, la stellina dei parigini invece vuole caricarsi la Nazionale sulle spalle per tornare a sorridere contro la Seleçao portoghese che ha infranto milioni di sogni con quel gol di Éder nei supplementari della finalissima a Euro2016.

Foto: Portogallo twitter