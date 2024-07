Il Porto saluta Taremi: “King of Persia. Una storia scritta di gol”

In attesa dell’annuncio ufficiale come nuovo attaccante dell’Inter, il Porto saluta Mehdi Taremi. Il club portoghese ha dedicato due post sui propri canali social al centravanti iraniano. Il primo è il seguente: “Una storia scritta di gol in gol: 182 gare, 91 reti, 47 assist”. Il secondo è invece questo: “Nient’altro che rispetto per Mehdi Taremi”. L’attaccante si congeda così dai Dragoes: l’Inter lo aspetta.

Foto: Instagram Porto