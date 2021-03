Il Porto pesca il Chelsea. Vitor Baia: “Ai quarti l’avversario è sempre difficile. Per me siamo i favoriti”

Dopo aver eliminato la Juventus, il Porto se la dovrà vedere con il Chelsea di Tuchel, che viaggia ad un altra marcia dall’arrivo del tecnico tedesco. Vítor Baia, ex portiere e attuale vice-presidente del Porto, ha così commentato il sorteggio dei quarti di finale di Champions League ai canali ufficiali del club portoghese: “Quando sei ai quarti di finale l’avversario è sempre di grande qualità ma c’è fiducia. Giocheremo contro una grande squadra, che sta recuperando con un nuovo allenatore, ma sarà giusto concentrarci su noi stessi, è tutto aperto. Per me il Porto è sempre favorito, a prescindere dall’avversario. Affronteremo il Chelsea con ottimismo e volontà di passare”.

Foto: twitter Porto