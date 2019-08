Il portiere Letica alla Spal con oltre un anno di ritardo

In procinto di salutare Alfred Gomis, destinato al Dijon, la Spal piazza un colpo di prospettiva tra i pali: si tratta di Karlo Letica, croato classe ’97, che arriva dal Bruges. Un trasferimento che va in porto con oltre un anno di ritardo: il 4 giugno 2018 vi avevamo raccontato come il giovane portiere, allora in forza all’Hajduk, fosse un obiettivo concreto della Spal. Letica, 201 centimetri di altezza, è cresciuto nelle giovanili del club di Spalato, dove ha giocato fino al 2018 – fatta eccezione per una breve parentesi con l’NK Rudes – per poi passare al Bruges. Ora per lui una nuova esperienza in Serie A.

Foto: hajduk.hr