Il portiere dell’RFS Steinbors: “La Fiorentina è la vera favorita per la vittoria della Conference League”

La squadra dell’RFS, nel girone insieme alla Fiorentina, è ormai praticamente fuori dalla Conference League ma il portiere della squadra lettone Pavels Steinbors, intervistato a FirenzeViola, ha parlato della squadra del tecnico Italiano: “Ricordo quella gara ancora molto bene. Prima della partita nessuno avrebbe mai scommesso che noi avremmo potuto fare in Italia un buon risultato. Lo ammetto, nemmeno noi lo credevamo. Prima del fischio d’inizio ci sentivamo come David contro un Golia viola, ma il calcio è bello proprio per questo, perché chi sono tante sorprese e noi lo siamo stati. Secondo me la Fiorentina resta in ogni caso una squadra fortissima, con ottimi giocatori in ogni zona del campo. Sono loro i veri favoriti per la vittoria della Conference League. Per quanto riguarda il nostro girone possiamo ancora sognare. Nel passato le squadre come la Fiorentina le vedevamo solo in tv mentre invece a inizio novembre i viola arriveranno a Riga”.

Foto: twitter Conference League