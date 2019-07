Il portiere D’Andrea dal Napoli alla Cavese: ecco la foto della firma

Colpo di prospettiva della Cavese. Il club campano si è assicurato le prestazioni di Alessandro D’Andrea, talentuoso portiere classe 2000 proveniente dal Napoli. Nella passata stagione il giovane estremo difensore si è messo in evidenza nella Primavera di Baronio, collezionando 26 presenze tra campionato e Youth League. Ora la nuova avventura con la Cavese, che valuterà se cederlo in prestito per fargli trovare continuità, considerato che in rosa sono già presenti altri due portieri Under 23. Di seguito la foto della firma di D’Andrea, assistito dall’agente Christian Bosco.