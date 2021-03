Il portiere Bono salva il Siviglia con un sinistro al 94’

Il Siviglia strappa un punto sul campo del Real Valladolid pareggiando 1-1 al 94′, con un gol del portiere Bono.

I padroni di casa erano passati in vantaggio per 1-0 grazie al gol segnato su rigore al 44′ del primo tempo da Orellana. Il Sviglia ha provato a pervenire al pareggio per tutta la ripresa, ma gli attacchi degli andalusi non avevano fatto breccia nella difesa del Valladolid. Si arriva nel recupero, i padroni di casa sentono già l’odore dei 3 punti. Ultimo minuto, calcio d’angolo per il Siviglia. In area, per sfruttare un corner a favore, si butta anche il portiere Yassine Bounou Bono.

Dal corner, c’è un colpo di testa sbagliato, palla destinata sul fondo ma recuperata in extremis da Rodriguez che calcia malissimo e colpisce il palo. Liscio sul rinvio del difensore, palla a Koundé che appoggia corto verso il portiere Bono, appostato all’altezza dell’area piccola. Con un potente sinistro sotto la traversa l’estremo difensore marocchino segna la rete dell’1-1.

Azione rocambolesca e comica, ma che vale un punto al Siviglia e toglie la gioia dei 3 punti al Real Valladolid.

