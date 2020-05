Il portavoce dello Schalke 04: “Pronti a ripartire, abbiamo grosse responsabilità verso tutte le persone coinvolte”

Anche lo Schalke 04, tramite il suo portavoce Alexander Jobts, ha manifestato la sua soddisfazione per il via libera per la ripresa della Bundesliga: “La decisione presa oggi è molto positiva e abbiamo fiducia nel sistema di igiene e protezione a cui ha lavorato la DFL con le autorità sanitarie. Sappiamo di avere un’enorme responsabilità nei confronti di tutti coloro che scenderanno in campo, ma siamo pronti a ripartire.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Schalke 04