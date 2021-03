Il pomeriggio magico di Laurienté: gol su punizione da 40 metri e prima convocazione in Nazionale

Una punizione dalla traiettoria insolita e la prima convocazione con i Bleus. Questa la pazzesca domenica vissuta da Armand Laurienté che lo ha portato sotto i riflettori dopo un timido inizio di carriera. Il giovane centrocampista del Lorient con il suo capolavoro balistico da 40 metri ha fissato il risultato sull’1-1 nella sfida contro il Nantes, ma il suo pomeriggio di gloria ancora non era terminato: il classe ’98 di origini guadalupensi, 3 gol e 3 assist finora in stagione, è stato infatti chiamato dal CT Didier Deschamps in sostituzione dell’infortunato Aouar.





Foto: Twitter Lorient