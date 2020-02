Il pomeriggio da urlo dei fratelli Mancosu. Entrambi a segno con Lecce ed Entella

Incredibile pomeriggio per Marco e Matteo, i due fratelli Mancosu che si sono regalati un pomeriggio di gioia. Entrambi in campo nelle sfide delle 15:00, Marco con il Lecce ha realizzato il suo ottavo gol della stagione in serie A, consentendo al suo Lecce di superare la Spal per la terza vittoria consecutiva dei salentini. Mentre Matteo – grazie alla sua rete nel finale – ha permesso all’Entella di uscire indenne dal Penzo di Venezia.

Foto: Youtube Serie A