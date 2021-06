Il pokerissimo non basta alla Spagna: la Svezia batte la Polonia all’ultimo respiro e chiude il girone E in testa

Stasera sono andate in scena le gare valevoli per la terza ed ultima giornata del girone E di Euro 2020: Slovacchia-Spagna e Svezia-Polonia.

Tutto facile per la squadra di Luis Enrique a La Cartuja, che dopo il rigore sbagliato da Morata ne rifila addirittura cinque alla Slovacchia: autorete di Dubravka e Laporte nel primo tempo, Sarabia, Torres e l’autorete di Kucka nella ripresa.

Ma il primo posto nel girone è della Svezia, che a San Pietroburgo batte la Polonia: scandinavi avanti di due reti grazie alla doppietta di Forsberg, ma quella di Lewandowski pareggia i conti all’84’, è di Claesson nel recupero il gol vittoria dopo un contropiede ben gestito da Kulusevski.

Slovacchia-Spagna 0-5

Svezia-Polonia 3-2

CLASSIFICA FINALE GIRONE E:

SVEZIA 7

SPAGNA 5

SLOVACCHIA 3

POLONIA 1

Foto: Twitter Euro 2020