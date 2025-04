Il Pisa vince con la Reggiana e avvicina la Serie A. Gioia Salernitana

Concluse le gare delle 15 in Serie B. Il Pisa fa un passo in avanti enorme verso la Serie A con la vittoria per 2-0 in casa della Reggiana. Esordio ottimo per Marino in casa Salernitana, con i granata che vincono 2-1 contro il Sudtirol e avvicinano almeno la zona playout. Pari nei match tra Carrarese e Catanzaro e Cosenza-Brescia.

Carrarese-Catanzaro 2-2

43′ Cherubini (CAR), 54′ Compagnon (CAT), 65′ Pittarello (CAT), 80′ Shpendi (CAR

Cosenza-Brescia 1-1

26′ [aut.] Florenzi (C), 90’+3 Zilli (C)

Reggiana-Pisa 0-2

23′ Lind, 44′ Tramoni

Salernitana-Sudtirol 2-0

49′ Ghiglione (SA), 60′ Ferrari (SA), 62′ Pietrangeli (SU)

