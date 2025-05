Il Pisa torna in Serie A dopo 34 anni!

04/05/2025 | 17:00:32

Il Pisa torna in Serie A! Con due giornate d’anticipo, la squadra di Pippo Inzaghi torna nel massimo campionato italiano, a 34 anni dall’ultima partecipazione, quella della stagione 1990/91. Nonostante la sconfitta per 1-0 – contro il Bari – è arrivata anche quella dello Spezia per 1-2 contro la Reggiana. Terza promozione per Inzaghi dopo quella con il Venezia dalla C alla B (2016/17) e col Benevento dalla B alla A (2019/20).

Foto: Instagram Pisa