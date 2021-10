Il Pisa sempre più capolista con super Lucca: 2-0. Primo stop Reggina

Il Pisa vola sempre più al comando della Serie B, salendo a 19 punti, dopo il successo sulla Reggina.

Finale di 2-0 per i toscani, in vantaggio al 6’con un tiro di Birindelli che viene deviato da Cionek nella propria porta. La risposta dei calabresi è veemente, con gli ospiti che vanno vicini al pari con Galabinov e Laribi.

Nella ripresa chiude la gara solito Lorenzo Lucca che conquista e realizza un calcio di rigore al minuto 68′.

Nell’episodio, espulso il portiere della Reggina che colpisce Birindelli. Episodio che fa calare il sipario sul match.

In classifica, come detto, vola il Pisa, che sale a 19 punti al comando. Prima sconfitta per la Reggina che resta a 10 a metà classifica.

