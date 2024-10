Il Pisa sarà la prima squadra con un partner per la salute mentale

Il tema della salute mentale, grazie alla divulgazione e alle esperienze dirette raccontate dai giocatori, diviene sempre più centrale nel dibattito pubblico. Le stesse squadre pongono sempre maggiore attenzione alla questione, investendo e ponendo i riflettori sull’argomento. Il Pisa, sarà promotrice e partner commerciale di Serenis, piattaforma digitale per il benessere mentale e centro medico autorizzato. Qui di seguito il comunicato del club sul sito ufficiale.

“Grazie a questa innovativa sinergia, i calciatori nerazzurri avranno a disposizione sedute di psicoterapia e coaching con un pool di terapeuti specializzati di Serenis. L’obiettivo è quello di sensibilizzare sul fondamentale contributo del calcio a favore della salute mentale e far luce sull’importanza del benessere mentale degli atleti, al pari di quello fisico, per massimizzare le performance nello sport e nella vita di tutti i giorni”.

E’ motivo di orgoglio per noi essere capofila di un percorso destinato a cambiare in pochi anni gli scenari del nostro mondo – sottolinea Giuseppe Corrado -, Presidente del Pisa Sporting Club – Nel calcio, così come in ogni altro sport, specialmente se a livello agonistico, la gestione dello ‘sforzo’ fisico, oltreché quello mentale, sta diventando sempre più importante per poter raggiungere e conservare nel tempo certi standard; ed è per questo che abbiamo accolto con grande entusiasmo la nascita di questa partnership che senza dubbio aiuterà la crescita dei nostri calciatori, dal punto di vista professionale ma anche soprattutto dal lato umano attraverso un importante ‘lavoro’ su loro stessi”.

Foto: Instagram Pisa