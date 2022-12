Il Pisa non si ferma: 3-0 al Brescia e tredicesimo risultato utile. Clotet nei guai

Il Pisa batte il Brescia 3-0 nella gara di apertura della 18a giornata di Serie B. Successo per i toscani che confermano il buon momento di forma che li porta ora in piena zona playoff, a 26 punti.

Pisa che si è imposto grazie ai gol di Torregrossa al 4′ su calcio di rigore e di Gliozzi al 20′.

Nella ripresa, espulso anche Adorni nel Brescia, al 63′, che di fatto ha fatto calare il sipario sulla gara. All’85’ il tris di Gliozzi, autore della doppietta.

Pep Clotet resta seriamente a rischio. Era andato per la prima volta in discussione lunedì scorso dopo la sconfitta contro il Parma, poi la decisione di Cellino di andare avanti per altre due partite, almeno fino alla sosta. Ma la sconfitta di stasera potrebbe far precipitare la situazione, considerando gli umori di Cellino. La soluzione interna (Gastaldello o Possanzini) sarebbe quella più indicata in caso di ribaltone, considerata l’impossibilità del Brescia di fare altre mosse per le note vicende societarie.

Foto: twitter Pisa