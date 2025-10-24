Il Pisa ferma il Milan sul 2-2: Cuadrado e Nzola ribaltano il gol di Leao. Athekame salva Allegri al 93′

24/10/2025 | 22:47:53

Finisce 2-2 con un secondo tempo spettacolare a San Siro la sfida tra Milan e Pisa. Apre Leao, poi nella ripresa Cuadrado e Nzola siglano la rimonta di Gilardino, in pieno recupero Athekame trova il 2-2 e Saelemakers sfiora il 3-2 al 99′. Dopo 7′ di gioco ci pensa Leao a sbloccare il risultato a San Siro e portare in vantaggio Milan. Il portoghese si accentra dalla sinistra e calcia dal limite, Semper viene ingannato dalla traiettoria e il pallone si insacca sul secondo palo. La gara diventa subito in discesa per i rossoneri di Allegri, con il Pisa chiamato a scoprirsi. A inizio ripresa i toscani si buttano in avanti, fallo di mano di De Winter sanzionato con un calcio di rigore al 57′: Cuadrado trasforma e fa 1-1 a San Siro. Poi arriva la reazione della squadra di Allegri, al 64′ Fofana libera Leao con una gran palla che mette il portoghese davanti a Semper, ma la conclusione si stampa sulla traversa. 6′ più tardi ci prova Saelemakers, Semper devia in corner ancora con un altro miracolo. Una grande palla gol arriva anche sui piedi di Nkunku, ma si salvano i toscani che con grande cuore trovano anche il gol del possibile colpaccio a San Siro con Nzola, che da pochi passi batte Maignan. A San Siro però le emozioni non si esauriscono e Athekame trova il gol del 2-2 al 93′ con un destro da fuori area che stampa il risultato sul 2-2. Il Pisa guadagna un punto importante ma è ancora a secco di vittorie, Allegri rischia il sorpasso di Napoli o Inter.

FOTO: X Lega Serie A