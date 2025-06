Il Pescara vola in Serie B. Gli abruzzesi (in 10) battono la Ternana ai rigori. Plizzari epico, infortunato, ne para tre

08/06/2025 | 00:10:50

Ennesima impresa di Silvio Baldini che trascina il Pescara in Serie B. Dopo il successo dell’andata a Terni, le Fere attaccano a testa bassa, un immenso Plizzari salva il Pescara. Gli abruzzesi però si complicano la vita da soli. Dagasso al 62′ si fa espellere. La Ternana ne approfitta con De Boer che insacca la rete dell’1-0. La Ternana prova a chiuderla entro i 90 minuti, ma Plizzari si oppone. Si va ai supplementari. Plizzari compie una ennesima parata super ma si fa male, resta a terra per diversi minuti e il Pescara ha finito i cambi. Il portiere e capitano stringe i denti, la Ternana non ne approfitta e si va ai calci di rigore. Ai tiri di rigore, Plizzari si erge a protagonista, para tre rigori e porta il Pescara in B.

Foto: sito Pescara