Il Pescara piange Vittorio Azzarà, dirigente del club per 51 anni. Il cordoglio del club

05/01/2026 | 15:55:16

Il Pescara piange Vittorio Azzarà, il cordoglio del club sul sito ufficiale: “La Pescara Calcio piange la scomparsa di Vittorio Azzarà, figura storica del club e punto di riferimento silenzioso e prezioso per oltre mezzo secolo. Per 51 anni Vittorio ha vissuto il Delfino con dedizione assoluta, ricoprendo con orgoglio il ruolo di accompagnatore ufficiale degli arbitri nelle gare casalinghe. Un percorso lungo una vita, segnato da promozioni ed emozioni, momenti esaltanti e delusioni, affrontati sempre con la stessa passione, correttezza e amore per i colori biancazzurri. Alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene va l’abbraccio sincero di tutta la Pescara Calcio, che oggi perde un uomo esemplare e un custode autentico della propria storia. Ciao Vittorio, il tuo Delfino non ti dimenticherà”.

foto logo pescara