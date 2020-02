Il Perugia fa progressi ma Cosmi ne perde un’altra

Serse Cosmi (ieri squalificato, in panchina c’era Bazzani) perde ancora. Il terzo ko consecutivo per il nuovo allenatore che aveva sostituito Oddo sulla panchina umbra ma con risultati fin qui disastrosi. Al punto che oggi il Perugia si sta avvicinando alla zona playout mentre la priorità sono i playoff. La squadra non ha fatto male, soprattutto nel secondo tempo, ma i numeri sono impietosi. E i progressi se li porta via il vento se questi sono i risultati. Lo stesso presidente Santopadre aspettava una svolta, al punto – chissà – da doversi porsi presto una domanda se già non l’ha fatto: ma era davvero l’allenatore il problema di questo Perugia sempre più deludente?

Foto: Perugia sito ufficiale