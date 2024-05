Il Parma torna in Serie A dopo 3 anni!

Il Parma è ufficialmente in Serie A! Gli uomini di Pecchia hanno guadagnato l’aritmetica promozione con il pareggio per 1-1 al San Nicola contro il Bari. Un punto che porta il club emiliano a quota 74 punti, a +7 sul Venezia al terzo posto. Un distacco che, a due giornate dal termine della regular season, regalano la promozione nel massimo campionato al club emiliano. Il Parma torna così in Serie A dopo tre stagioni.

Foto: Instagram Parma