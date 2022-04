Il Parma sogna i playoff: Como battuto 4-3. Ancora Bernabé protagonista, inutile la tripletta di Gilozzi

Il Parma sogna la rimonta playoff, dopo l’importante successo al Tardini con il Como, che proietta i ducali a 45 punti, a -6 dall’ottavo posto del Frosinone, ultimo utile per i playoff.

Protagonista ancora Adrian Bernabé, con la seconda doppietta consecutiva in campionato, dopo quella a Cosenza. Il giovane spagnolo, dopo mesi di assenza per un problema cardiaco, è l’autentico uomo copertina del Parma in queste settimane.

La partita ha visto il vantaggio degli emiliani con Vazquez. Il pareggio del Como è arrivato con Gilozzi, che con una doppietta ha ribaltato la gara.

Il Parma non si è demoralizzato e ha ribaltato tutto con la doppietta di Bernabé e la rete del 4-2 di Tutino. Inutile la tripletta di Gilozzi per il 4-3 finale del Como.

Seconda vittoria di fila per il Parma che ora sogna i playoff.

Foto: Twitter Parma