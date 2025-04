Il Parma si avvicina alla salvezza, la Juve scivola fuori dalla zona Champions: 1-0 al Tardini, decide Pellegrino

Il Parma stende la Juventus e si avvicina alla salvezza: 1-0 al Tardini. La sfida dei padroni di casa, però, si apre con un doppio cambio per infortunio: fuori Bernabe e Vogliacco, dentro Estevez e Hainaut. Ma in pieno recupero della prima frazione di gioco arriva la rete che sblocca – e decide – l’incontro: cross coi giri contati di Valeri da sinistra, l’argentino sale altissimo e supera Kelly nello stacco, andando a impattare benissimo il pallone, spedito alle spalle di Di Gregorio con violenza. E all’intervallo arriva anche un’altra brutta notizia per Tudor: si ferma Dusan Vlahovic, al suo posto Conceicao.

Foto: Instagram Parma