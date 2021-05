Il Parma riparte da Enzo Maresca: era in pole, a lui l’eredità di D’Aversa

Enzo Maresca sarà il nuovo allenatore del Parma. Confermate le indiscrezioni della “Gazzetta dello Sport” in edicola stamattina che lo davano in netto vantaggio il club retrocesso in Serie B, un pressing dei giorni scorsi che è ormai andato in porto. Maresca lascia quindi il Manchester City, gratificato dalle recenti parole di Pep Guardiola. Sarà dunque Maresca a raccogliere l’eredità di D’Aversa per quella che, nelle intenzioni del Parma, deve essere la stagione dell’immediato ritorno in Serie A.

Foto: Facebook personale