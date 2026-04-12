Il Parma frena il Napoli: McTominay risponde a Strefezza. Ma l’Inter può allungare
12/04/2026 | 16:56:59
Il Parma trova il vantaggio dopo 40 secondi. Rinvio di Suzuki, sponda aerea di Elphege a liberare Strefezza che con un gran destro a giro coglie il palo interno e la sblocca. Il Napoli di Conte risponde con un assedio lungo tutto il primo tempo che però non porta risultati. Nella ripresa arriva il pareggio con McTominay. Il centrocampista con un gran destro sull’assist di Hojlund risponde al gol lampo di Strefezza. Finisce 1-1, l’Inter può andare in fuga.
foto x napoli