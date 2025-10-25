Il Parma ferma il Como (0-0). Udinese, tris al Lecce con Karlstrom-Davis-Buksa (3-2)

25/10/2025 | 16:59:21

Terminate le due partite delle 15 in Serie A.

La sfida tra Parma e Como ha faticato ad accendersi: le due squadre non sono riuscite a trovare la via del gol in una gara in cui i lariani hanno dominato il possesso palla, mentre i padroni di casa hanno creato, soprattutto nel primo tempo, le occasioni più pericolose per sbloccare il risultato. La chance più nitida è capitata a Patrick Cutrone, che al 13’ del primo tempo ha colpito la traversa della porta difesa dal Como.

Molto più combattuta, invece, la partita tra Udinese e Lecce. I friulani sono passati in vantaggio al 16’ del primo tempo con Jesper Karlström, bravo a trovare il fondo della rete con un destro preciso. Al 37’ è arrivato il raddoppio con un colpo di testa di Keinan Davis su assist di Arthur Atta.

Nella ripresa il Lecce ha reagito, accorciando le distanze al 59’ grazie a una punizione trasformata da Berisha. All’89’, però, l’Udinese ha chiuso definitivamente i conti con il primo gol in bianconero di Buksa.

Foto: sito Serie A