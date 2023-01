Il Parma ci prova, ma l’Inter la ribalta con Lautaro e l’incornata di Acerbi(2-1). Nerazzurri ai quarti dopo i supplementari

L’Inter ribalta tutto e vince 2-1 al termine dei tempi supplementari: all’eurogol di Juric hanno risposto, prima, Lautaro Martinez e, poi, Acerbi. Gli uomini di Pecchia si sono presentati a cospetto dell’Inter con personalità e sfrontatezza. La prime occasione da gol, però, capita sui piedi di Gagliardini che dopo lo scarico di Gosens non trova lo specchio della porta. A decidere il primo tempo è l’eurogol di Stanko Juric che, dopo la sponda di tocco di Sohm, lascia andare un siluro che si va ad insaccare all’incrocio dei pali. Nella ripresa la reazione nerazzurra tarda ad arrivare, tutto questo fino all’88’ quando Lautaro Martinez trova il gol che del pareggio, aiutato anche dalla deviazione di Osorio che spiazza Buffon. Da qui è tutta un’altra Inter e al 91′ arriva la chance anche per passare in vantaggio con Dzeko, ma Buffon è sensazionale e chiude la porta con una prodezza in controtempo. Il primo tempo supplementare scorre velocemente con una sola occasione non sfruttata da Hainaut dopo l’errore di Gagliardini. Nel secondo tempo, invece, ci pensa Acerbi a consegnare la vittoria agli uomini di Simone Inzaghi grazie ad un colpo di testa da fuori area dopo la respinta di Buffon. Si chiude così la sfida di San Siro. I nerazzurri volano ai quarti di finale di Coppa Italia.

Foto: Instagram Inter