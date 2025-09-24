Il Parma batte lo Spezia ai calci di rigore (2-2 al 90′). Agli ottavi derby contro il Bologna
24/09/2025 | 19:07:52
Il Parma elimina lo Spezia e si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia, regalandosi un bel derby contro il Bologna. Parma avanti al 26′ con Britschgi. Lo Spezia risponde al 44′ con Aurelio, che sembra portare i liguri all’intervallo in parità. Ma al 46′ in pieno recupero arriva il gol di Pellegrino che riporta avanti il Parma.
Nella ripresa, i padroni di casa restano in 10 per un rosso a Plicco al 76′. Ne approfitta lo Spezia con Lapadula che trova il 2-2. Spezia che prova addirittura a vincerla nel finale, ma si va ai calci di rigore.
Suzuki para il primo di Soleri. Cutrone segna per il Parma. I successivi rigori vengono segnati da entrambe le parti, poi sbaglia ancora lo Spezia con Lapadula. Circati sbaglia a sua volta. Il gol decisivo lo segna Ordognez che porta il Parma agli ottavi di finale. Sfiderà il Bologna.
Foto: sito Parma