Il Parma affonda ma Ribalta garantisce: “Andiamo avanti con Maresca”

Vi avevamo raccontato che il Parma farà delle valutazioni su Maresca dopo la prestazione inguardabile contro il Lecce anche se il club è comunque intenzionato a mantenere la fiducia nei confronti del tecnico. Intanto a caldo, dopo la sconfitta contro il Lecce, il Managing Director – Sport degli emiliani, Javier Ribalta, ha dichiarato: “Non abbiamo nessun dubbio sulla posizione di Enzo. Ovviamente siamo molto delusi e arrabbiati per la prestazione di oggi, ma non c’è nessun dubbio sull’allenatore. La cosa sconcertante è che, dopo due buone gare con Vicenza e Cittadella, oggi ci siamo presentati così. Nel primo tempo non abbiamo vinto duelli, non eravamo aggressivi: c’era l’impressione di poter subire gol ogniqualvolta il Lecce si avvicinava alla nostra area. Così non va bene”.

FOTO: Sito Parma