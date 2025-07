Il Paris FC punta Otávio Da Silva: accordo con il Porto, ma il brasiliano non apre alla destinazione

13/07/2025 | 19:13:28

Il Paris FC è attivamente alla ricerca di un difensore centrale e ha individuato nel brasiliano Otávio Ataide Da Silva, attualmente al Porto, il profilo ideale per rinforzare la retroguardia. Secondo quanto riportato da Footmercato, il Paris FC e il Porto avrebbero già raggiunto un’intesa economica per un trasferimento superiore ai 12 milioni di euro. Tuttavia, l’affare procede a rilento perché il giocatore non è ancora completamente convinto di accettare il passaggio al club francese, complicando così la trattativa.

Foto: insta otavio