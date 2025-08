Il Paris FC punta Hector Fort come possibile rinforzo per la difesa

01/08/2025 | 19:26:21

Secondo quanto riportato dall’Equipe, il Paris FC starebbe monitorando attentamente Hector Fort, giovane difensore del Barcellona. A soli 19 anni, Fort ha già collezionato 17 presenze in Liga nella stagione in corso, attirando l’attenzione anche dell’allenatore del Barcellona, Hansi Flick, che ha spesso elogiato le sue qualità. Nonostante il talento, Fort deve confrontarsi con la forte concorrenza di Jules Koundé, titolare indiscusso nel ruolo di terzino destro. Proprio per questo motivo, il Paris FC, su suggerimento della Red Bull, si sarebbe interessato alle condizioni del giovane spagnolo, valutandolo come possibile alternativa in caso di mancato approdo di Hamari Traoré. Attualmente, il club francese può contare su Mathys Tourraine e Sofiane Alakouch per la fascia destra, ma la ricerca di un rinforzo giovane e di prospettiva come Fort potrebbe rappresentare una mossa per il futuro.

Foto: insta fort