Il Paraguay torna al Mondiale dopo 16 anni: proclamata festa Nazionale

05/09/2025 | 22:10:53

Grande festa in Paraguay, dove la compagine Nazionale si è qualificata per la Coppa del Mondo 2026 grazie al pareggio casalingo contro l’Ecuador (0-0)la notte scorsa. La nazionale biancorossa torna così sul palcoscenico mondiale a 16 anni dall’ultima partecipazione. Un evento che ha fatto scattare i festeggiamenti nel Paese sudamericano. Il presidente Santiago Peña, ha immediatamente proclamato giorno festivo, invitando tutti i paraguayani a celebrare la conquista della partecipazione alla Coppa del Mondo.

Foto: sito FIFA