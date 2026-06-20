Il Paraguay elimina la Turchia. Il Brasile torna a brillare contro Haiti. Al Marocco basta Saibari per battere la Scozia

20/06/2026 | 10:16:33

Notte di primi verdetti al Mondiale, la Turchia di Montella, con grande sorpresa, è già fuori dal torneo con 0 gol segnati. Nella gara contro il Paraguay, la rete di Galarza è fatale, mentre Almiron sperimenta il nuovo regolamento e viene espulso per aver parlato con la mano davanti alla bocca. Il Marocco si conferma una delle squadre più informa e pericolose della competizione, Saibari piega la Scozia al 2’, ma la partita è un dominio totale dei nordafricani. Il Brasile batte Haiti con la doppietta di Cunha e il solito Vinicius, ma a preoccupare i verdeoro è l’infortunio di Rapinha, che nonostante questo balzano alla testa del girone.

Foto: Instagram World Cup