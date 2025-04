Il paradosso del Milan: doveva essere Gimenez, invece segna Abraham

Un paradosso, all’interno di un momento un po’ così. Il Milan ha giocato un derby più che sufficiente contro l’Inter molto rimaneggiata, è in corsa per la qualificazione alla finale di Coppa Italia, ma il paradosso si riferisce al fatto che a segnare (e a giocare titolare) sia stato Abraham quando Gimenez era stato acquistato nella scorsa sessione di mercato proprio per risolvere il problema del gol. Sulle sue qualità c’è poco da discutere, crediamo che il messicano avrà la possibilità di dimostrarlo, ma intanto il titolare è Abraham che segna all’Inter e non è la prima volta in questa stagione.

Foto: Instagram Abraham