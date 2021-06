Francia-Germania, il paracadutista ferisce due persone. Greenpeace chiede scusa

Sono arrivate le scuse di Greenpeace per le lesioni causate dal paracadutista che è atterrato in campo a Monaco di Baviera pochi minuti prima di Francia-Germania. La stessa Uefa ha comunicato che delle persone sono rimaste ferite e state ricoverate in ospedale. Il portavoce di Greenpeace, Benjamin Stephan, ha dichiarato in una nota: “Non è mai stata nostra intenzione. Il parapendio doveva sorvolare lo stadio e far cadere un pallone in lattice con un messaggio di protesta. Ma per difficoltà tecniche il paracadutista è dovuto atterrare in campo. Siamo profondamente dispiaciuti che questo abbiamo ferito due persone”.

Foto: Twitter Bayern