Il Papa riceve lo Spezia: “Complimenti, siete stati bravi con la Roma”

Dopo l’ottima prestazione di ieri sera, che è valsa la qualificazione ai quarti di Coppa Italia contro il Napoli, questa mattina lo Spezia è stato ricevuto in udienza da Papa Francesco.

“Buongiorno! Buongiorno a tutti voi. Prima di tutto, complimenti, perché ieri siete stati bravi. Complimenti! In Argentina si balla il tango, e il tango è la musica due per quattro. Voi oggi siete 4 a 2, va bene. Complimenti e coraggio! E grazie per questa visita, perché a me piace vedere lo sforzo dei giovani nello sport, perché lo sport è una meraviglia, lo sport “porta su” tutto il meglio che noi abbiamo dentro. Continuate con questo, perché ti porta a una nobiltà grande. Grazie per la testimonianza“. Con queste parole, Papa Francesco ha accolto lo Spezia nelle stanze vaticane. Un evento senza precedenti per il club spezzino con dirigenti, staff e calciatori visibilmente emozionati.

“L’udienza privata di questa mattina è stata davvero una grande emozione e motivo di orgoglio; aver conosciuto Papa Francesco insieme a tutta la squadra non è stato soltanto un grande onore personale, ma lo è stato anche per la Proprietà che rappresento, la quale ha accolto con entusiasmo la notizia dell’incontro“, queste le parole del Presidente Gabriele Volpi al termine dell’incontro, al quale si sono aggiunte quelle di Vincenzo Italiano: “Papa Francesco è un uomo che trasmette grande pace e serenità; ricevere i suoi complimenti è stato veramente meraviglioso“.

Foto: instagram Spezia