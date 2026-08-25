Il papà di Reijnders: “La Juventus si era interessata, ma solo in prestito. L’Al Qadsiah diventerà il club più importante d’Asia”

25/08/2026 | 19:12:53

Tijjani Reijnders non ha convinto a Manchester e, dopo una sola stagione, ha lasciato i citizens per trasferirsi in Arabia, alla corte dell’Al-Qadsiah. Il papà Martin ha raccontato al portale olandese AD.rtl quanto il figlio sia stato vicino a tornare in Italia, dopo i due anni al Milan: “Stavamo aspettando l’Atletico Madrid, erano molto interessati, ma alla fine hanno fatto un passo indietro per questioni finanziarie. C’erano anche Juventus e Galatasaray, ma erano interessate solo ad un prestito. Le prime due volte abbiamo rifiutato l’Al-Qadsiah, poi sono tornati una terza volta e abbiamo capito che vogliono diventare il club più grande di tutta l’Asia”.

Foto: X Al-Qadsiah