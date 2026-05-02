Il papà di Kvaratskhelia: “Amiamo ancora molto il Napoli. Era una gioia vedere Khvicha giocare per l’ex squadra di Maradona”

02/05/2026 | 11:30:54

Il papà di Khvicha Kvaratskhelia, Badri Kvaratskhelia, ha concesso un’intervista al quotidiano Kvris Palitra. Queste le sue parole:

“Il trasferimento a Parigi è stato deciso nel giro di un mese. Khvicha ha preso la decisione. Ovviamente, d’accordo con il suo agente e la sua famiglia. a deciso che era ora di andarsene, ma amiamo ancora molto il Napoli. Per me era già una grande gioia vedere Khvicha giocare per l’ex squadra di Diego Maradona, e vincere lo Scudetto ed essere nominato miglior giocatore della stagione è stato il fantastico coronamento di quella stagione straordinaria… Se un napoletano ti chiama ‘Kvaradona’, quale complimento migliore potrebbe esserci?! Questa è una città che vive di calcio, non ho mai incontrato persone che amino questo sport con tanta passione da nessun’altra parte. La carriera di un calciatore è così: oggi giochi qui, domani là. Ma per Khvicha, questa splendida città e questa squadra del sud Italia rimarranno per sempre il suo luogo preferito, dove ha esordito nel calcio europeo, ha raggiunto grandi successi ed è stato amato in modo fanatico”.

Foto: Instagram PSG