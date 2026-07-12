Il papà di Haaland: “Norvegia derubata, due errori clamorosi”

12/07/2026 | 10:56:34

La Norvegia è stata eliminata dall’Inghilterra ai quarti di finale del Mondiale, ma Alfie Haaland (papà di Erling) a fine partita non l’ha presa bene. “Siamo stati derubati. Il primo gol andava annullato. Se il VAR non interviene per errori evidenti, per quale motivo l’azione non è stata rivista? Il gol annullato a Erling era buono, tutti dicono che stava spingendo Anderson, invece entrambi stavano utilizzando le braccia per trovate la pozione. Questo è calcio”.

Foto: Instagram Haaland