Il papà di Gimenez: “Felice di essere rimasto, ma quelle parole di Tare…”

03/09/2025 | 13:46:48

Christian Gimenez, papà di Santiago attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Clara Sports ricostruendo le ultime movimentate ore di calciomercato. “Venerdì scorso, quando Santiago ha giocato da titolare, abbiamo sentito le dichiarazioni del direttore sportivo del Milan e abbiamo iniziato a capire cosa stesse realmente accadendo. Era titolare ma volevano venderlo, la verità è che era tutto molto confuso. È molto raro che un direttore sportivo faccia quelle dichiarazioni. L’agente di Santi è sempre stata in contatto con il club, il Milan ha avuti la possibilità di fare quello scambio, ma Santi non è stati mai consultato. La realtà è che Gimenez è un giocatore del Milan, ha un contratto, lunedì tutte le parti si sono incontrate e hanno deciso che Santi sarebbe rimasto. Hanno insistito per quello scambio, ma non è stati mai confermato. Ma negli ultimi giorni sono stato male male, è stato difficile dopo aver sentito le parole del direttore sportivo del Milan. Siamo felici che Santi sia ancora lì, a un certo punto hanno dubitato di lui. Credo che tutto questo servirà a tirar fuori la bestia che tiene dentro”.

Foto: Instagram Gimenez