Il palmares di Mbappé continua a crescere: a 22 anni ha già vinto (quasi) tutto

Sotto il cielo di Milano, Kylian Mbappé ha aggiunto un’altra pagina alla sua giovane ed eccezionale carriera. Il centravanti della Francia (51 presenze, 19 gol), autore del tanto discusso gol vittoria, ha vinto la Nations League insieme ai compagni dopo la rimonta contro la Spagna (2-1). Un trofeo in più sotto la maglia tricolore che va ad aggiungersi ai Mondiali del 2018 o al titolo di Campione d’Europa Under 19 conquistato nel 2016. E se guardiamo più da vicino l’armadio dei trofei del francese, vengono i brividi considerati i soli 22 anni di età.

Con i club Mbappé ha già vinto tutte le competizioni nazionali. Quattro titoli francesi consecutivi. Il primo con il Monaco nel 2017 prima del tris ottenuto con il PSG (2018, 2019, 2020). Inoltre, il nativo di Bondy vanta tre Coppe di Francia (2018, 2020, 2021) e due Trofei dei Campioni (2019, 2020) a cui si può aggiungere una vittoria finale nell’ormai defunta Coupe de la Ligue (2018). Alla stella parigina mancano alla fine solo tre prestigiosi trofei: una Champions League, un Europeo con i Blues e una medaglia d’oro alle Olimpiadi. A tal proposito, Kylian ha già avvertito che, nell’ambito del suo prossimo contratto da calciatore, farà registrare l’obbligo da parte della sua società di liberarlo per la competizione a cinque cerchi. Quel che è da scoprire è con quale club dovrà negoziare tale clausola. Come è noto il Real Madrid è stato a lungo nei suoi pensieri in estate, se per Mbappé si aprissero le porte della Spagna ci sarebbero dei nuovi trofei da conquistare per ampliare la sua collezione…

Foto: Twitter Personale Mbappé