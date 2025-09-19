Il Palermo batte il Bari e si prende la vetta solitaria in Serie B: è 2-0 (Le Douaron, Gomes)

19/09/2025 | 22:59:14

Il Palermo si prende il derby del Sud di questa serata di Serie B e anche la vetta solitaria del campionato cadetto. I siciliani si impongono 1-0 sul Bari in un Barbera tutto esaurito. Partita non esaltante, molto ruvida, maschia, il Palermo fa la partita, il Bari difende bene e non rischia molto. Nella ripresa, il Palermo non riesce a dare una svolta al match e il Bari sembra difendere con ordine. Inzaghi fa due mosse davanti, dentro Le Douaron e Gomez. E le mosse sono vincenti.

Al 76′ la svolta la dà Le Douaron che risolve la gara dopo una mischia. Il giocatore aveva segnato anche la scorsa stagione proprio contro il Bari. Nel finale. gestione perfetta dei siculi, che tengono lontani i pugliesi dalla propria aria di rigore. Al 91′, su azione di corner, la chiude Gomes trovando il 2-0 con un grandissimo gol. Vola quindi il Palermo che sale a 10 punti, primo in classifica solitario almeno fino a domani. Il Bari resta ultimo a 1.

Foto: sito Palermo