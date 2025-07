Il padre di Wirtz: “Il Bayern ha fatto sforzi incredibili, ma Slot lo ha impressionato in campo”

18/07/2025 | 20:40:49

Il padre di Florian Wirtz, Hans-Joachim, in un’intervista a Der Spiegel ha parlato della recente saga dei trasferimenti che ha riguardato il fantasista poi approdato al Liverpool: “C’erano diversi club, ma Bayern Monaco e Liverpool erano gli unici seriamente interessati a lui”, ha spiegato.

Sul tentativo del Bayern, ha poi rivelato: “La situazione con il Bayern è stata difficile perché Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge hanno fatto sforzi incredibili per prenderlo. Nutro il massimo rispetto per Uli Hoeneß e per i successi che ha ottenuto. Dopo la rottura del legamento crociato di Florian nel 2022, ci ha aiutato con altruismo a ottenere rapidamente un appuntamento per l’intervento chirurgico a Innsbruck. Gli siamo ancora grati per questo. Ecco perché l’ultima telefonata con Uli Hoeneß è stata molto difficile per me”.

A convincerlo a scegliere il Liverpool, è stato l’allenatore dei Reds: “Arne Slot ha impressionato Florian in campo. È anche una persona molto piacevole. I migliori allenatori di Florian sono sempre stati quelli che gli hanno dato molta libertà. E quelli con maggiore empatia sono riusciti a raggiungere anche Florian. Trova il gioco in Inghilterra interessante perché è basato su ritmo e dinamismo”.

Poi ha continuato: “Arne Slot ha presentato la sua filosofia di gioco, le tattiche di squadra in possesso palla e nel pressing, e come Florian può sviluppare i suoi punti di forza in questi ambiti. Questo ha lasciato un’impressione decisiva su Florian. Anche le condizioni di allenamento a Liverpool sono state assolutamente impressionanti”.

Foto: Instagram Wirtz