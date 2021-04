Il padre di Torreira supplica l’Arsenal: “Sta soffrendo, lasciatelo andare al Boca”

Dopo che nella scorsa settimana lo stesso Lucas Torreira aveva detto basta con il calcio in Europa, per poter essere più vicino alla sua famiglia dopo la perdita della madre, anche il padre dell’uruguagio attraverso una intervista rilasciata ad ESPN Argentina, ha confermato i motivi che hanno spinto il figlio a prendere questa decisione: “Lucas sta soffrendo molto a essere solo lì in Europa, stiamo cercando di capire come possiamo essere con lui fino alla fine della stagione. Quando perdi una persona così cara, come è successo a noi, ti rendi conto che la vita ti scorre veloce accanto. E se Lucas vuole venire al Boca, lasciatelo venire”. Questa dichiarazione a ESPN Argentina fa il paio con quella del calciatore e spiega quanto tutta questa storia sia importante per l’intera famiglia.

Foto: Arsenal sito ufficiale