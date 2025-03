Il padre di Paz: “Con Zanetti solo cena tra amici. Nico vorrebbe restare a Como”

L’ottima stagione con il Como, ha attirato diverse attenzioni su Nico Paz. Su di lui fra le altre c’è anche l’Inter. A far chiarezza sul futuro del classe 2004 è il padre del calciatore intervenuto a La Provincia di Como: “L’estate scorsa c’erano almeno altre quattro alternative tra le quali scegliere oltre al Como tra le quali la Fiorentina e lo Stoccarda. Ma questo progetto ci è piaciuto molto, poi chiaramente la presenza di Fabregas ha avuto un peso importante perché ha parlato con noi, ci ha spiegato che Nico avrebbe avuto chances di giocare come piace a lui. Parlare con Cesc è stato importante. “Io credo che se chiedete a Nico cosa vorrebbe fare,lui vorrebbe stare senza dubbio un altro anno a Como. Si trova benissimo, è felice, e con Fabregas in panchina è come essere a un master universitario. Gli piace tutto qui: la squadra, i compagni, la gente. E anche io sarei d’accordo sul rimanere in biancoblù. Poi è chiaro che ci sono in ballo anche degli interessi superiori, ma per noi andrebbe bene restare un altro anno a Como”.

Foto: Instagram Paz