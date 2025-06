Il padre di Neymar: “Rinnovo? Nessuna fretta, il Santos è ideale per lui”

10/06/2025 | 14:00:45

Neymar non ha ancora rinnovato con il Santos, ma suo padre ha voluto tranquillizzare i tifosi del club brasiliano: “Vogliamo che il nostro Menino da Vila rimanga qui più a lungo. Sto cercando di fare tutto il possibile affinché possa partecipare a questa ricostruzione. Marcelo Teixeira (il presidente del Santos, ndr) mi sta dando un sacco di problemi, guarda quella mano in tasca, non vuole tirarla fuori. Ho fatto partire mio figlio dall’Arabia Saudita in due giorni e l’ho portato al Santos, non so perché abbiate così fretta. Voglio che rimanga. Il Santos ha aperto le porte a Neymar per riprendersi. Sapevamo che doveva giocare, che aveva bisogno di minuti, che avrebbe subito microlesioni. Sapevamo che sarebbe successo. Conosciamo i suoi sogni, sappiamo dove vuole arrivare. Neymar vive qui, è felice, vicino ai suoi amici e alla sua famiglia. Il Santos è l’ambiente ideale per lui”.

Foto: Instagram Neymar